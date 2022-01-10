Esra Erol’a Kurgu Şoku! Fatma Olayı Yeniden Patlak Verdi, Sarmaş Dolaş… Küfürler Havada Uçuştu! Esra Erol Çileden Çıkacak!

Aylar önce Esra Erol’a kızının kaçırıldığına dair şikayetle katılan Melahat Hanım Esra Erol’u harekete geçirmişti. 19 yaşındaki zihinsel engelli Fatma’nın ise 2 çocuk babası ve evli birisine kaçtığı canlı yayında öğrenilmişti. Fatma’nın yaptığının yanlış olduğunu açıklayan Esra Erol ise bin bir çabayla Fatma’yı ikna etmiş ve ailesinin yanına göndermişti. Şimdi ise Fatma ve kaçtığı 2 çocuk babası Ahmet’ten skandal bir hamle geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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