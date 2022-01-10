- 10 Oca 2022 - 13:08 G: 10 Oca 2022 - 13:09

Esra Erol’a Kurgu Şoku! Fatma Olayı Yeniden Patlak Verdi, Sarmaş Dolaş… Küfürler Havada Uçuştu! Esra Erol Çileden Çıkacak!

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’a kurgu şoku! Zihinsel engelli 19 yaşındaki Fatma olayı yeniden patlak verdi. Sarmaş dolaş gözüken ikilinin ettiği küfürler ise şok etkisi yarattı. Bunun yanında ikilinin bu hallerinin Esra Erol’u çileden çıkaracağı gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?

Aylar önce Esra Erol’a kızının kaçırıldığına dair şikayetle katılan Melahat Hanım Esra Erol’u harekete geçirmişti. 19 yaşındaki zihinsel engelli Fatma’nın ise 2 çocuk babası ve evli birisine kaçtığı canlı yayında öğrenilmişti. Fatma’nın yaptığının yanlış olduğunu açıklayan Esra Erol ise bin bir çabayla Fatma’yı ikna etmiş ve ailesinin yanına göndermişti. Şimdi ise Fatma ve kaçtığı 2 çocuk babası Ahmet’ten skandal bir hamle geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Oca 2022 - 13:08 Ankara- Yaşam

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