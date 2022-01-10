Nazan Şoray Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Ablası Türkan Şoray İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Türkiye’nin yakından tanıdığı isimlerden biri olan Nazan Şoray, şimdilerde sinemaseverlerin ve müzikseverlerin dikkatini çeken isimlerden biri haline geldi. Kariyerinde pek çok işe imza atan Nazan Şoray ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Türkiye’nin yakından tanıdığı isimlerden biri olan Nazan Şoray, şimdilerde sinemaseverlerin ve müzikseverlerin dikkatini çeken isimlerden biri haline geldi. Kariyerinde pek çok işe imza atan Nazan Şoray, herkesi yaşı ile bir hayli şaşırttı. Peki, Nazan Şoray kaç yaşında? Nazan Şoray kimdir, aslen nereli? Naza Şoray evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
10 Oca 2022 - 13:12 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.