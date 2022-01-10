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10 Oca 2022 - 13:12

Nazan Şoray Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Ablası Türkan Şoray İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Türkiye’nin yakından tanıdığı isimlerden biri olan Nazan Şoray, şimdilerde sinemaseverlerin ve müzikseverlerin dikkatini çeken isimlerden biri haline geldi. Kariyerinde pek çok işe imza atan Nazan Şoray ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...