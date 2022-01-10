Oryantal Didem’den Şok Sözler! İbo Show’da Olay Yaratmıştı, Dedikleri Şok Etti! Kıyafetleriyle Dediği…
Sevilen eğlence programının yılbaşı özel bölümünde ise ekranlara damgasını vuran isim oryantal Didem Kınalı oldu. Dans figürleriyle nefesleri kesen Kınalı, giydiği kıyafetle de tartışma yaratmıştı. İşte Didem Kınalı ile ilgili son detaylar...
İbrahim Tatlıses, 2011 yılında Beyaz TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan İbo Show programının çekiminden sonra bir gece silahlı saldırıya uğradı ve program da yayın hayatına uzun bir süre ara verdi. 9 yıl aradan sonra İbo Show programı Star TV ekranlarında izleyici karşısına döndü ve program, yeniden ekranlara geldiği bu dönemde büyük bir ilgi ile karşılaştı. Sevilen eğlence programının yılbaşı özel bölümünde ise ekranlara damgasını vuran isim oryantal Didem Kınalı oldu. Dans figürleriyle nefesleri kesen Kınalı, giydiği kıyafetle de tartışma yaratmıştı. Didem Kınalı’nın tartışmalara neden olan oryantal kıyafeti sonrasında yaptığı açıklamalar da gündeme bomba gibi oturdu… İşte tüm detaylar…
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10 Oca 2022 - 13:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.