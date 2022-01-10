Oryantal Didem’den Şok Sözler! İbo Show’da Olay Yaratmıştı, Dedikleri Şok Etti! Kıyafetleriyle Dediği…

İbrahim Tatlıses, 2011 yılında Beyaz TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan İbo Show programının çekiminden sonra bir gece silahlı saldırıya uğradı ve program da yayın hayatına uzun bir süre ara verdi. 9 yıl aradan sonra İbo Show programı Star TV ekranlarında izleyici karşısına döndü ve program, yeniden ekranlara geldiği bu dönemde büyük bir ilgi ile karşılaştı. Sevilen eğlence programının yılbaşı özel bölümünde ise ekranlara damgasını vuran isim oryantal Didem Kınalı oldu. Dans figürleriyle nefesleri kesen Kınalı, giydiği kıyafetle de tartışma yaratmıştı. Didem Kınalı’nın tartışmalara neden olan oryantal kıyafeti sonrasında yaptığı açıklamalar da gündeme bomba gibi oturdu… İşte tüm detaylar…



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