Maske Kimsin Sen Yarışmasında Görenler Delirdi! O İsim Maskesini Çıkarıp; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Dedektifler Bile Ne Diyeceğini Bilemedi!
Türkiye’de ilk olarak 1 Ocak 2022 tarihinde FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başlayan Maske Kimsin Sen? programı, kısa sürede milyonların ilgisini çekmeyi başardı. Güney Kore yapımı “King of Mask Singer” isimli programın Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelen Maske Kimsin Sen programı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Türkiye’de ilk olarak 1 Ocak 2022 tarihinde FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başlayan Maske Kimsin Sen? programı, kısa sürede milyonların ilgisini çekmeyi başardı. Güney Kore yapımı “King of Mask Singer” isimli programın Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelen Maske Kimsin Sen? programı, birçok ülkede “Masked Singer” ismi ile ekranlara geliyor. Sevilen program, sıra dışı konsepti ile kısa sürede Türkiye’de de ilgiyle karşılaştı ve programın ekranlara gelen 4. ve son bölümünde, kimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı. O isim maskesini çıkarıp jüri üyelerine beklenmedik sözler dile getirince, ortalık birdenbire karıştı… Dedektifler bile bu olay karşısında donup kaldı… İşte tüm detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
10 Oca 2022 - 13:34 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.