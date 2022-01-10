Maske Kimsin Sen Yarışmasında Görenler Delirdi! O İsim Maskesini Çıkarıp; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Dedektifler Bile Ne Diyeceğini Bilemedi!

Türkiye’de ilk olarak 1 Ocak 2022 tarihinde FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başlayan Maske Kimsin Sen? programı, kısa sürede milyonların ilgisini çekmeyi başardı. Güney Kore yapımı “King of Mask Singer” isimli programın Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelen Maske Kimsin Sen? programı, birçok ülkede “Masked Singer” ismi ile ekranlara geliyor. Sevilen program, sıra dışı konsepti ile kısa sürede Türkiye’de de ilgiyle karşılaştı ve programın ekranlara gelen 4. ve son bölümünde, kimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı. O isim maskesini çıkarıp jüri üyelerine beklenmedik sözler dile getirince, ortalık birdenbire karıştı… Dedektifler bile bu olay karşısında donup kaldı… İşte tüm detaylar…



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