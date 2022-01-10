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10 Oca 2022 - 13:32

Çok Güzel Hareketler Bunlar Murat Bambaşka Birisine Döndü! Görenler Delirdi, Ağızlar Açık Kaldı! Her Şeyi Geride Bırakmıştı…

Kanal D ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Murat Eken gündeme bomba gibi düştü. Yıllar içerisinde bambaşka birisine dönüşen başarılı oyuncunun son halini görenler ise adeta delirdi. Ağızları açık bırakan bu durum ise sevenlerini de şok etti. Her şeyi geride bırakmıştı ama…