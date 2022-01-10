- 10 Oca 2022 - 19:35

Çok Güzel Hareketler Bunlar Murat Eken Bambaşka Birisine Döndü! Son Halini Görenler Delirdi, Ağızlar Açık Kaldı! Her Şeyi Geride Bırakmıştı…

Kanal D ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Murat Eken gündeme bomba gibi düştü. Yıllar içerisinde bambaşka birisine dönüşen başarılı oyuncunun son halini görenler ise adeta delirdi. Ağızları açık bırakan bu durum ise sevenlerini de şok etti. Her şeyi geride bırakmıştı ama…

Kadrosunda Eser Yenenler, Ersin Korkut, İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin, Zeynep Koçak gibi birbirinden başarılı oyuncuları ortaya çıkaran Çok Güzel Hareketler Bunlar, her bölümüyle farklı bir heyecan yaşatıyordu. Bir döneme damgasını vuran programın ikinci ise farklı yüzlerle çekilmeye başlamıştı. Çok Güzel Hareketler Bunlar kadrosunda yer Murat Eken’in değişimi ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

10 Oca 2022 - 19:35 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel Hüngür Hüngür Ağlattı! O Paylaşım Her Şeyi Yeniden Başlattı! Acısını İki Kelimeyle Bile Anlatamadı! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel Hüngür Hüngür Ağlattı! O Paylaşım Her Şeyi Yeniden Başlattı! Acısını İki Kelimeyle Bile Anlatamadı! Neler Oluyor?
Kurtlar Vadisi’nin Savcı Leyla’sı Salladı Geçti! Üzerine Giydiği Kıyafet Nefesleri Kesti, Cesaretini Konuşturdu! “Aman Savcım!” mask
Kurtlar Vadisi’nin Savcı Leyla’sı Salladı Geçti! Üzerine Giydiği Kıyafet Nefesleri Kesti, Cesaretini Konuşturdu! “Aman Savcım!”
Nazan Şoray Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Ablası Türkan Şoray İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Nazan Şoray Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Ablası Türkan Şoray İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Fazıl Say Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Ece Dağıstan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Fazıl Say Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Ece Dağıstan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Oryantal Didem’den Şok Sözler! İbo Show’da Olay Yaratmıştı, Dedikleri Şok Etti! Kıyafetleriyle Dediği… mask
Oryantal Didem’den Şok Sözler! İbo Show’da Olay Yaratmıştı, Dedikleri Şok Etti! Kıyafetleriyle Dediği…
Cansu Dere’nin Gerçek Aşkı Ortaya Çıktı! Ne Volkan, Ne Aras… Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki, Görenler Delirdi! Meğer… mask
Cansu Dere’nin Gerçek Aşkı Ortaya Çıktı! Ne Volkan, Ne Aras… Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki, Görenler Delirdi! Meğer…
Türker İnanoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Oğlu İlker İnanoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Türker İnanoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Oğlu İlker İnanoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Yargı Dizisinin Eren Komiserinden Şok Paylaşım! Instagram Sallandı, Görenler Delirdi! Eşiyle Yapmış Olduğu Paylaşım… mask
Yargı Dizisinin Eren Komiserinden Şok Paylaşım! Instagram Sallandı, Görenler Delirdi! Eşiyle Yapmış Olduğu Paylaşım…
Gökçe Bahadır Evleniyor Mu? O Soruya Öyle Bir Cevap Verdi Ki, Görenler Resmen Delirdi! Neler Oluyor? mask
Gökçe Bahadır Evleniyor Mu? O Soruya Öyle Bir Cevap Verdi Ki, Görenler Resmen Delirdi! Neler Oluyor?
Cübbeli Ahmet Hoca Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Ahmet Mahmut Ünlü Kimdir, Aslen Nerelidir? mask
Cübbeli Ahmet Hoca Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Ahmet Mahmut Ünlü Kimdir, Aslen Nerelidir?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Çok Güzel Hareketler Bunlar Murat Eken Bambaşka Birisine Döndü! Son Halini Görenler Delirdi, Ağızlar Açık Kaldı! Her Şeyi Geride Bırakmıştı… mask
Çok Güzel Hareketler Bunlar Murat Eken Bambaşka Birisine Döndü! Son Halini Görenler Delirdi, Ağızlar Açık Kaldı! Her Şeyi Geride Bırakmıştı…
Esra Erol’a Kurgu Şoku! Fatma Olayı Yeniden Patlak Verdi, Sarmaş Dolaş… Küfürler Havada Uçuştu! Esra Erol Çileden Çıkacak! mask
Esra Erol’a Kurgu Şoku! Fatma Olayı Yeniden Patlak Verdi, Sarmaş Dolaş… Küfürler Havada Uçuştu! Esra Erol Çileden Çıkacak!
Tarım Kredi Marketten Büyük İndirim! Tüm Marketlerle Yarışa Girdi; Ayçiçek Yağı 22 Lira, Salça 12 Lira, Un 10 Lira… Bedava Gibi! mask
Tarım Kredi Marketten Büyük İndirim! Tüm Marketlerle Yarışa Girdi; Ayçiçek Yağı 22 Lira, Salça 12 Lira, Un 10 Lira… Bedava Gibi!
Gönül Dağı Dizisinde Beklenmeyen Ayrılık! Her Şey Bitti, Seyirci Hüngür Hüngür Ağladı! “Yok Artık” Instagram Sallanıyor! mask
Gönül Dağı Dizisinde Beklenmeyen Ayrılık! Her Şey Bitti, Seyirci Hüngür Hüngür Ağladı! “Yok Artık” Instagram Sallanıyor!
Masterchef’te Skandal Olay! Böylesini Tarih Hiç Yazmadı, Talihsizlik Üzerine Talihsizlik! Ceketi Çıkarıp Gidecekti, Somer Şef Tuttu! mask
Masterchef’te Skandal Olay! Böylesini Tarih Hiç Yazmadı, Talihsizlik Üzerine Talihsizlik! Ceketi Çıkarıp Gidecekti, Somer Şef Tuttu!
Uzaktan Uzağa Seven Burçlar Hangisidir? İşte Sevgisini En Zor Hissettiren O Burç… mask
Uzaktan Uzağa Seven Burçlar Hangisidir? İşte Sevgisini En Zor Hissettiren O Burç…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status