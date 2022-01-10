Çok Güzel Hareketler Bunlar Murat Eken Bambaşka Birisine Döndü! Son Halini Görenler Delirdi, Ağızlar Açık Kaldı! Her Şeyi Geride Bırakmıştı…
Kanal D ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Murat Eken gündeme bomba gibi düştü. Yıllar içerisinde bambaşka birisine dönüşen başarılı oyuncunun son halini görenler ise adeta delirdi. Ağızları açık bırakan bu durum ise sevenlerini de şok etti. Her şeyi geride bırakmıştı ama…
Kadrosunda Eser Yenenler, Ersin Korkut, İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin, Zeynep Koçak gibi birbirinden başarılı oyuncuları ortaya çıkaran Çok Güzel Hareketler Bunlar, her bölümüyle farklı bir heyecan yaşatıyordu. Bir döneme damgasını vuran programın ikinci ise farklı yüzlerle çekilmeye başlamıştı. Çok Güzel Hareketler Bunlar kadrosunda yer Murat Eken’in değişimi ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.