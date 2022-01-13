12 Kg Büyük Tüp Fiyatları Merak Uyandırdı? 2 Kg Küçük Tüp Fiyatları 2022 Ne Kadar? İşte 2022 Aygaz, Milangaz Ve İpragaz Tüp Fiyatları
Şimdilerde her gün zam alan ürünlerden biri haline gelmiş olan tüpün fiyatları her gün değişmeye devam ediyor. Vatandaşların en büyük gider kalemlerinden birini oluşturan tüplerin fiyatları, her geçen gün cebi daha da yakmaya başlıyor. Sizde Mutfak Tüpü fiyatlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Şimdilerde her gün zam alan ürünlerden biri haline gelmiş olan tüpün fiyatları her gün değişmeye devam ediyor. Vatandaşların en büyük gider kalemlerinden birini oluşturan tüplerin fiyatları, her geçen gün cebi daha da yakmaya başlıyor. Öte yandan her markanın 2 kilogramlık ve 12 kilogramlık tüp fiyatları birbirine göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, 12 kg büyük tüp fiyatları 2022 ne kadar? 2 kg küçük tüp fiyatları 2022 ne kadar? İşte 2022 Aygaz, Milangaz ve İpragaz tüp fiyatları…
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13 Oca 2022 - 23:02 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.