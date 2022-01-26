- 26 Oca 2022 - 22:27

12 Kg Büyük Tüp Fiyatları Şok Etti? 2 Kg Küçük Tüp Fiyatları 2022 Ne Kadar? İşte 2022 Aygaz, Milangaz Ve İpragaz Tüp Fiyatları

Şimdilerde her gün zam alan ürünlerden biri haline gelmiş olan tüpün fiyatları her gün değişmeye devam ediyor. Vatandaşların en büyük gider kalemlerinden birini oluşturan tüplerin fiyatları, her geçen gün cebi daha da yakmaya başlıyor. Sizde Mutfak Tüpü fiyatlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...

Şimdilerde her gün zam alan ürünlerden biri haline gelmiş olan tüpün fiyatları her gün değişmeye devam ediyor. Vatandaşların en büyük gider kalemlerinden birini oluşturan tüplerin fiyatları, her geçen gün cebi daha da yakmaya başlıyor.

Öte yandan her markanın 2 kilogramlık ve 12 kilogramlık tüp fiyatları birbirine göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, 12 kg büyük tüp fiyatları 2022 ne kadar? 2 kg küçük tüp fiyatları 2022 ne kadar? İşte 2022 Aygaz, Milangaz ve İpragaz tüp fiyatları…


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26 Oca 2022 - 22:27 - Yaşam

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12 Kg Büyük Tüp Fiyatları Şok Etti? 2 Kg Küçük Tüp Fiyatları 2022 Ne Kadar? İşte 2022 Aygaz, Milangaz Ve İpragaz Tüp Fiyatları mask
12 Kg Büyük Tüp Fiyatları Şok Etti? 2 Kg Küçük Tüp Fiyatları 2022 Ne Kadar? İşte 2022 Aygaz, Milangaz Ve İpragaz Tüp Fiyatları
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