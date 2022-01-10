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10 Oca 2022 - 19:37

Sefirin Kızı Dizisi Film Oluyor! Neslihan Atagül Yeniden Kadroda! Öyle İsimler Var Ki, Instagram Sallandı! Neler Oluyor?

STAR TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sefirin Kızı dizisi iddialara göre film olarak ekranlara gelecek! Neslihan Atagül’ün yeniden kadroda olduğu iddia edilirken; Instagram’ı sallayan bir olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…