- 10 Oca 2022 - 19:37

Sefirin Kızı Dizisi Film Oluyor! Neslihan Atagül Yeniden Kadroda! Öyle İsimler Var Ki, Instagram Sallandı! Neler Oluyor?

STAR TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sefirin Kızı dizisi iddialara göre film olarak ekranlara gelecek! Neslihan Atagül’ün yeniden kadroda olduğu iddia edilirken; Instagram’ı sallayan bir olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Uraz Kaygırlaroğlu gibi isimlerin bulunduğu Sefirin Kızı dizisi Neslihan Atagül’ün zamansız vedasıyla birlikte ekranlara veda etmişti. Dengeleri değiştiren bu durum ise ağızların açık kalmasına neden olmuş ve arkasından Tuba Büyüküstün diziye katılan isim olmuştu. Kara Para Aşk süsü verilen dizinin kaderi ise Neslihan Atagül’le birlikte bitmiş ve reytingleri düşmüştü. Peki, şimdi neler oluyor?

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10 Oca 2022 - 19:37 Ankara- Yaşam

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