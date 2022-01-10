Sefirin Kızı Dizisi Film Oluyor! Neslihan Atagül Yeniden Kadroda! Öyle İsimler Var Ki, Instagram Sallandı! Neler Oluyor?
STAR TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sefirin Kızı dizisi iddialara göre film olarak ekranlara gelecek! Neslihan Atagül’ün yeniden kadroda olduğu iddia edilirken; Instagram’ı sallayan bir olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Uraz Kaygırlaroğlu gibi isimlerin bulunduğu Sefirin Kızı dizisi Neslihan Atagül’ün zamansız vedasıyla birlikte ekranlara veda etmişti. Dengeleri değiştiren bu durum ise ağızların açık kalmasına neden olmuş ve arkasından Tuba Büyüküstün diziye katılan isim olmuştu. Kara Para Aşk süsü verilen dizinin kaderi ise Neslihan Atagül’le birlikte bitmiş ve reytingleri düşmüştü. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.