Kurtlar Vadisi’nin Savcı Leyla’sı Salladı Geçti! Üzerine Giydiği Kıyafet Nefesleri Kesti, Cesaretini Konuşturdu! “Aman Savcım!”

2010 – 2015 yılları arasında ekranlara gelen Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı “Savcı Leyla” karakteri ile döneme damgasını vurmayı başaran, oyunculuk performansı ile dikkatleri çektiği kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren ünlü oyuncu Çiğdem Batur, bu kez de sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başardı. 39 yaşındaki ünlü ve güzel oyuncunun sosyal medya paylaşımları adeta yıktı geçti. Son olarak 2020 yılında ekranlarda sunucu olarak boy gösteren ve o dönemden bu yana TV ekranlarında yer almayan Çiğdem Batur’un sosyal medyadaki cesur pozları, gören duyan herkesi şaşırttı. Batur, paylaşımları ile adeta mest etti. İşte tüm detaylar…



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