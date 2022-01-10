Mahkum Dizisinden Kahreden Haber Geldi! O İsmin Başına Öyle Bir Şey Geldi Ki, Seyirci Delirdi! O Paylaşım…

FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başlayan ve şu ana kadar 4 bölümü geride bırakan Mahkum dizisi, ele aldığı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla kısa sürede ekranların en sevilen yapımları arasına girmeyi başardı. İlk olarak 14 Aralık tarihinde izleyici karşısına çıkan dizinin başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova isimleri yer alıyor. Karısını ve kızını öldürmekle suçlanan ve bir sabah her şeyden habersiz bir şekilde cezaevinde uyanan Savcı Fırat’a kurulan komployu ele alan Mahkum dizisi, başrol oyuncusunun açıklamalarıyla gündeme geldi. Diziden gelen üzücü haber adeta izleyicileri kahretti… İşte tüm detaylar…



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