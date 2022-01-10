Hande Erçel Hüngür Hüngür Ağlattı! O Paylaşım Her Şeyi Yeniden Başlattı! Acısını İki Kelimeyle Bile Anlatamadı! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, hüngür hüngür ağlattı. O paylaşım her şeyi yeniden başlatırken; Erçel’in acısını iki kelimeyle bile anlatamadığı ise ağızları açık bıraktı. Peki, Hande Erçel nasıl bir paylaşım yaptı?
Sen Çal Kapımı dizisinde ününe ün katan Hande Erçel, Kerem Bürsin’le sevgili olarak gündeme bomba gibi düşmüştü. Her paylaşımı olay yaratan Hande Erçel, birde koronavirüse yakalanınca hayranları tarafından yakın merceğe alınmıştı. Koronavirüs hakkında “Ağır geçirmedim. Zor bir hastalıkmış, geçiren herkese geçmiş olsun. Çok dikkat etsinler…” yorumunda bulunan Hande Erçel, öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler gözyaşlarını tutamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.