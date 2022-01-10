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10 Oca 2022 - 19:39

Hande Erçel Hüngür Hüngür Ağlattı! O Paylaşım Her Şeyi Yeniden Başlattı! Acısını İki Kelimeyle Bile Anlatamadı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, hüngür hüngür ağlattı. O paylaşım her şeyi yeniden başlatırken; Erçel’in acısını iki kelimeyle bile anlatamadığı ise ağızları açık bıraktı. Peki, Hande Erçel nasıl bir paylaşım yaptı?