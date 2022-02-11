Bencillikte Tavan Yapan Burçlar Hangisidir? İşte Yatakta en bencil o burçlar...

İnsan sosyal bir varlıktır ve yaşamak için insanların birbirine ihtiyacı vardır. Zira iletişim kurulamazsa insanlar hayatlarını sürdüremez, çünkü yaşamsal ihtiyaçlarını gideremez. Sosyal bir varlık olarak, diğer insanlarla iletişim halinde olan insanların, bu sosyal ortamda topluma ya da içinde bulunulan topluluğa göre belli kurallar içinde uyum göstermesi gerekir. Bu uyumluluk, insanların kişiliğinden ödün vermesine de gerek duymaz ancak yine de bazı insanlar bu uyumu bir türlü yakalayamaz. Bunun en büyük nedenlerinden biri de bu kişilerin, diğer insanları küçük görmesinden ve fazlasıyla egoist olmasından kaynaklanır. Egoist kişilikleri ile bencil davranan ve herkese üstten bakan kişiler ise genellikle aynı burçlardan çıkar… İşte tüm detaylar…