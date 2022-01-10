Hangi Burç Egoisttir? İşte Bencil ve Herkese Üstten Bakan Burçlar…
İnsan sosyal bir varlıktır ve yaşamak için insanların birbirine ihtiyacı vardır. Zira iletişim kurulamazsa insanlar hayatlarını sürdüremez, çünkü yaşamsal ihtiyaçlarını gideremez. Sosyal bir varlık olarak, diğer insanlarla iletişim halinde olan insanların, bu sosyal ortamda topluma ya da içinde bulunulan topluluğa göre belli kurallar içinde uyum göstermesi gerekir. Sizde Egoist olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
İnsan sosyal bir varlıktır ve yaşamak için insanların birbirine ihtiyacı vardır. Zira iletişim kurulamazsa insanlar hayatlarını sürdüremez, çünkü yaşamsal ihtiyaçlarını gideremez. Sosyal bir varlık olarak, diğer insanlarla iletişim halinde olan insanların, bu sosyal ortamda topluma ya da içinde bulunulan topluluğa göre belli kurallar içinde uyum göstermesi gerekir. Bu uyumluluk, insanların kişiliğinden ödün vermesine de gerek duymaz ancak yine de bazı insanlar bu uyumu bir türlü yakalayamaz. Bunun en büyük nedenlerinden biri de bu kişilerin, diğer insanları küçük görmesinden ve fazlasıyla egoist olmasından kaynaklanır. Egoist kişilikleri ile bencil davranan ve herkese üstten bakan kişiler ise genellikle aynı burçlardan çıkar… İşte tüm detaylar…
10 Oca 2022 - 19:28 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.