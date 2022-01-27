Uzaktan Uzağa Seven Burçlar Hangisidir? İşte Platonik Aşık Olan O Burç…
Her zaman her burcun aşk yaşamındaki tavrı diğer burçlara göre farklılık gösteriyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları sadece uzaktan uzağa sevebiliyorken; bazı burcun insanları, sevgi pıtırcığı gibi ortalarda dolaşabiliyor. Sizde uzaktan uzağa sevmeyi tercih eden burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her zaman her burcun aşk yaşamındaki tavrı diğer burçlara göre farklılık gösteriyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları sadece uzaktan uzağa sevebiliyorken; bazı burcun insanları, sevgi pıtırcığı gibi ortalarda dolaşabiliyor. Uzaktan uzağa seven burçların sevgililerini en zor hissettiren kişiler olması da kaçınılmaz görünüyor. Bunun yanı sıra sevgililerinde mesafeli olan o burçları görenler hayrete düşüyor! Peki, uzaktan uzağa seven burçlar hangisidir? İşte sevgisini en zor hissettiren o burç…
Detaylar diğer sayfada!
27 Oca 2022 - 22:47 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.