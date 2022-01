Her zaman her burcun aşk yaşamındaki tavrı diğer burçlara göre farklılık gösteriyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları sadece uzaktan uzağa sevebiliyorken; bazı burcun insanları, sevgi pıtırcığı gibi ortalarda dolaşabiliyor. Uzaktan uzağa seven burçların sevgililerini en zor hissettiren kişiler olması da kaçınılmaz görünüyor. Bunun yanı sıra sevgililerinde mesafeli olan o burçları görenler hayrete düşüyor! Peki, uzaktan uzağa seven burçlar hangisidir? İşte sevgisini en zor hissettiren o burç…



Detaylar diğer sayfada!