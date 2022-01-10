Masterchef 2021 Şampiyonu İfşalandı! Acun Ilıcalı’dan Şok Müdahale, Çekimler Tekrarlandı! Canlı Yayın Deniyordu Ama...
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te şampiyon olan isim ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’dan bu konuyla ilgili müdahale geldiği ise gündeme bomba gibi düştü. Mehmet Şef, Masterchef şampiyonunun canlı yayında açıklanacağını duyurmasına rağmen çekimlerin tekrarlandığı iddiaları ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, Masterchef şampiyon şampiyonu hangi isim oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise son 3’e kalan 2. İsim ortaya çıkmıştı. Son üçe kalan ilk isim Eren Kaşıkçı olurken; ikinci isim ise Tahsin Küçük olmuştu. Şimdi ise Masterchef yarışmasının şampiyonu gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.