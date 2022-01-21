Müge Anlı’daki Avukat Rahmi Özkan’ın Eşi Bakın Kim Çıktı? Kimse Gözlerine İnanamıyor, Görenler Şaştı Kaldı! Meğer Yeşilçam Oyuncusu...

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının uzman kişisi avukat Rahmi Özkan, şimdilerde programın hayranları tarafından mercek altına alınan isimlerden biri oldu. Eşi ile herkesi şaşırtan avukat Rahmi Özkan, bakın kimin ile evli çıktı! Peki, Rahmi Özkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Rahmi Özkan’ın eşi var mı, eşi kim? İşte, detaylar…



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