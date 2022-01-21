Müge Anlı’daki Avukat Rahmi Özkan’ın Eşi Bakın Kim Çıktı? Kimse Gözlerine İnanamıyor, Görenler Şaştı Kaldı! Meğer Yeşilçam Oyuncusu...
ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının uzman kişisi avukat Rahmi Özkan, şimdilerde programın hayranları tarafından mercek altına alınan isimlerden biri oldu. Sizde Avukat Rahmi Özkan'ın eşini merak ediyorsanız işte size detaylar...
ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının uzman kişisi avukat Rahmi Özkan, şimdilerde programın hayranları tarafından mercek altına alınan isimlerden biri oldu. Eşi ile herkesi şaşırtan avukat Rahmi Özkan, bakın kimin ile evli çıktı! Peki, Rahmi Özkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Rahmi Özkan’ın eşi var mı, eşi kim? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
21 Oca 2022 - 21:54 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.