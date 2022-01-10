10 Oca 2022 - 19:38 Güncelleme: 10 Oca 2022 - 19:39
Alişan’ın Eski Sevgilisi Tokat Gibi Çarptı! Buse Varol’dan Hemen Önce Nikahtan Dönmüştü! Esra Erol Bile İşin İçinde…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eski sevgilisi şok etti ve tokat gibi çarptı. Buse Varol’dan hemen önce olan bu ilişki ise Alişan’ı nikahtan döndürmüştü. Esra Erol’un bile içinde olduğu görülen bu ilişki ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Şimdilerde Buse Varol’la aşk yaşayan ve iki çocuk babası olan Alişan’ın Buse Varol’dan önceki aşkı şok etti. Peki, Alişan’ın eski aşkı kimdi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.