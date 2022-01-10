Anasayfa/

Foto Galeri/

10 Oca 2022 - 19:38

Alişan’ın Eski Sevgilisi Tokat Gibi Çarptı! Buse Varol’dan Hemen Önce Nikahtan Dönmüştü! Esra Erol Bile İşin İçinde…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eski sevgilisi şok etti ve tokat gibi çarptı. Buse Varol’dan hemen önce olan bu ilişki ise Alişan’ı nikahtan döndürmüştü. Esra Erol’un bile içinde olduğu görülen bu ilişki ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…