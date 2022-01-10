10 Oca 2022 - 19:39
Survivor 2023 İçin Bir İsim Daha! Hande Erçel’in Kardeşinden Sonra İbrahim Tatlıses’in Sağ Kolu Geliyor! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un 2023 dönemi için şok isimler anılmaya başlandı! Kısa bir süre önce Hande Erçel’in kardeşi Gamze Erçel’in Survivor’a hazırlandığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise İbrahim Tatlıses’in çok değer verdiği bir ismin yarışmaya katılacağı gündeme bomba gibi düştü.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un bu yıl All Star olacağı, gelecek yıl ise Survivor olacağı ortaya çıkmıştı. Survivor 2023 isim için ise birçok isim anılmaya başladı. Biri ise İbrahim Tatlıses’in çok değer verdiği birisi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.