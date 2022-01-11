ASKİ Ankara Su Kesintileri: 11 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 11 Ocak 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’da haftanın her günü devam eden su bakım ve onarım çalışmaları ortaya bugün de su kesintileri çıkarıyor. Yaşanacak olan su kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularını öncelikli gündemleri arasına alıyor. Peki, ASKİ 11 Ocak Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 11 Ocak Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…



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