11 Oca 2022 - 09:28 Güncelleme: 11 Oca 2022 - 09:35
Masterchef’te Elenen İsim Göbek Attırdı! Davullar Zurnalar Tutuldu, Kendisi Bile Güle Oynaya Gitti! “Hak Ettiğin Yerdesin, Evinde!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen isim dün akşam ortaya çıktı! Görenler ise çok mutlu olduklarını dile getirerek; “Hak ettiğin yerdesin! Evindesin” yorumlarında bulundular. Adeta davul ve zurnaların tutulduğu bu vedada elenen isim bile güle oynaya gitti!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün ekranlara gelmişti. Sergen ve Hasan, Masterchef üçüncüsü olabilmek için kıyasıya mücadele vermişti. Yarışmaya veda eden isim ise Sergen olmuştu. Olay ise ondan sonra patladı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.