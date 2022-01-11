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11 Oca 2022 - 09:28

Masterchef’te Elenen İsim Göbek Attırdı! Davullar Zurnalar Tutuldu, Kendisi Bile Güle Oynaya Gitti! “Hak Ettiğin Yerdesin, Evinde!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen isim dün akşam ortaya çıktı! Görenler ise çok mutlu olduklarını dile getirerek; “Hak ettiğin yerdesin! Evindesin” yorumlarında bulundular. Adeta davul ve zurnaların tutulduğu bu vedada elenen isim bile güle oynaya gitti!