Hadise’den Alev Alev Yakan Video! Tüm Kıvraklığını Gösterdi, Instagram Böylesine Şahit Olmadı! Minicik Elbisesiyle…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den alev alev yakan video resmen geldi. Tüm kıvraklığını gösterdiği başarılı isim, Instagram’ı salladı geçti! Minicik elbisesiyle sosyal medyada yeni bir tarih yazan başarılı isim, gündemin konuşulan ismi oldu! Peki, Hadise, nasıl bir paylaşımda bulundu?
Her paylaşımı ayrı bir olay olan Hadise, yılbaşına ise Kıbrıs’ta girmişti. Tek gecede 1 milyon lira aldığı iddia edilen başarılı şarkıcının kıyafetleri ise nefesleri kesti. Sosyal medyadan güzelliğini ve kıvraklığını gösterdiği bir video paylaşan Hadise, gündeme bomba gibi düştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.