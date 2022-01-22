- 22 Oca 2022 - 18:32 G: 22 Oca 2022 - 18:34

Kardeşlerim Dizisinde Kalpleri Acıtan Veda! Asiye Karakterinin Hayatı Bitti, Diziye Vedası Ortaya Çıktı! Perde Arkası Aralandı! Meğer...

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de yürekleri yakan bir veda gerçekleşti. Asiye karakterinin hayatı biterken, diziye vedası da ortaya çıktı. Perde arkası aralanırken; Kardeşlerim dizisinin tutkulu izleyicisi ise ne yapacağını şaşırdı. Kadir ve Melisa’nın vedasından sonra öyle bir an yaşandı ki… Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin son bölümü Yılbaşından hemen önceki tarihlerde ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümünde ise Emel aldığı kurşun darbesiyle bilmediği bir evde baygınlık geçirmişti. Emel’in diziden çıkıp çıkmayacağı merak edilirken; Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun’dan acı haber geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Oca 2022 - 18:32 Ankara- Yaşam

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