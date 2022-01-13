Masterchef Hasan'a Şok Teklif! Paraya Para Demeyecek! TV8 Ekranları Sallanacak, Masterchef’te İşi Biter Bitmez…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında son üçe ismini kazıyan Hasan Biltekin, gündeme bomba gibi düşmüştü. Dün akşam ekranlara gelen Masterchef yarışmasında Sergen Özen’le birlikte büyük bir mücadele yaşayan başarılı yarışmacı, kendisini son üçe bırakmıştı. Tahsin Küçük, Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin’in mücadelesi ise bu akşam ekranlara gelecekti. Masterchef’in en yakışıklı isimlerinden biri olan Hasan Biltekin iddialara göre oyuncu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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