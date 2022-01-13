Masterchef Hasan'a Şok Teklif! Paraya Para Demeyecek! TV8 Ekranları Sallanacak, Masterchef’te İşi Biter Bitmez…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin’in o diziye anlaşma yaptığı gündeme bomba gibi düştü. Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan bir dizide rol alacağı ortaya çıkan başarılı şef adayı resmen paraya para demeyecek! Masterchef’te işi biter bitmez; o yapımla çalışmalara başlayacak! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında son üçe ismini kazıyan Hasan Biltekin, gündeme bomba gibi düşmüştü. Dün akşam ekranlara gelen Masterchef yarışmasında Sergen Özen’le birlikte büyük bir mücadele yaşayan başarılı yarışmacı, kendisini son üçe bırakmıştı. Tahsin Küçük, Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin’in mücadelesi ise bu akşam ekranlara gelecekti. Masterchef’in en yakışıklı isimlerinden biri olan Hasan Biltekin iddialara göre oyuncu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.