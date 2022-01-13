- 13 Oca 2022 - 23:06

Masterchef Hasan'a Şok Teklif! Paraya Para Demeyecek! TV8 Ekranları Sallanacak, Masterchef’te İşi Biter Bitmez…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin’in o diziye anlaşma yaptığı gündeme bomba gibi düştü. Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan bir dizide rol alacağı ortaya çıkan başarılı şef adayı resmen paraya para demeyecek! Masterchef’te işi biter bitmez; o yapımla çalışmalara başlayacak! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında son üçe ismini kazıyan Hasan Biltekin, gündeme bomba gibi düşmüştü. Dün akşam ekranlara gelen Masterchef yarışmasında Sergen Özen’le birlikte büyük bir mücadele yaşayan başarılı yarışmacı, kendisini son üçe bırakmıştı. Tahsin Küçük, Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin’in mücadelesi ise bu akşam ekranlara gelecekti. Masterchef’in en yakışıklı isimlerinden biri olan Hasan Biltekin iddialara göre oyuncu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Oca 2022 - 23:06 Ankara- Yaşam

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