Cemre Ne Zaman Düşecek 2022? Birinci Cemre Ne Zaman? 2022 Cemre Havaya, Suya, Toprağa Ne Zaman Düşer?
Baharın gelişi ile havaların yeniden ısınması manasına gelen cemre, her yıl düşüş tarihi ile vatandaşları meraklandırıyor. Bahar müjdecisi olarak görülen cemre, önce havaya, ardından suya, en son ise toprağa düşüyor. Sizde Cemre olayı ile ilgilenip, ilk Cemre'nin ne zaman düşeceğini merak ediyorsanız işte size detaylar...
Baharın gelişi ile havaların yeniden ısınması manasına gelen cemre, her yıl düşüş tarihi ile vatandaşları meraklandırıyor. Bahar müjdecisi olarak görülen cemre, önce havaya, ardından suya, en son ise toprağa düşüyor. Geçmişten gelen inanca göre halk arasında doğayı renklendiren ve baharın habercisi olarak kabul edilen cemre, toprağa düştükten sonra havaların artık ısındığı manasını taşıyor.
Öte yandan 2022 yılında da cemrenin ne zaman düşeceği belli olmuş bulunuyor. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek 2022? Birinci cemre ne zaman? 2022 cemre havaya, suya, toprağa ne zaman düşer? İşte, detaylar…
17 Şub 2022 - 18:29 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.