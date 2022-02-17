Baharın gelişi ile havaların yeniden ısınması manasına gelen cemre, her yıl düşüş tarihi ile vatandaşları meraklandırıyor. Bahar müjdecisi olarak görülen cemre, önce havaya, ardından suya, en son ise toprağa düşüyor. Geçmişten gelen inanca göre halk arasında doğayı renklendiren ve baharın habercisi olarak kabul edilen cemre, toprağa düştükten sonra havaların artık ısındığı manasını taşıyor.

Öte yandan 2022 yılında da cemrenin ne zaman düşeceği belli olmuş bulunuyor. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek 2022? Birinci cemre ne zaman? 2022 cemre havaya, suya, toprağa ne zaman düşer? İşte, detaylar…