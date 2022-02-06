- 06 Şub 2022 - 22:37

Melike İpek Yalova’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Görenler Şaştı Kaldı! Melike İpek Yalova’nın Boyu Kaç Santim? Aslen Nerelidir, Boyu Kaç?

FOX TV ekranlarının bu sezonki en gözde yapımlarından biri olan Mahkum dizisi, şimdilerde seyircisinin pür dikkat takip ettiği yapımlardan biri haline dönüştü. Farklı konusunun yanı sıra usta oyuncu kadrosu ile de bir hayli konuşulan Mahkum dizisinde yer alan Melike İpek Yalova ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

FOX TV ekranlarının bu sezonki en gözde yapımlarından biri olan Mahkum dizisi, şimdilerde seyircisinin pür dikkat takip ettiği yapımlardan biri haline dönüştü. Farklı konusunun yanı sıra usta oyuncu kadrosu ile de bir hayli konuşulan Mahkum dizisinde yer alan Melike İpek Yalova, Büge Yesari karakteri ile inanılmaz beğenildi.

Sergilediği oyunculuk performansının ardından dizinin izleyicisinin mercek altına aldığı isimlerden biri olan Melike İpek Yalova, yaşı ile herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Melike İpek Yalova’nın boyu kaç santim? Melike İpek Yalova’nın kaç yaşında, aslen nerelidir, boyu kaç? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

06 Şub 2022 - 22:37 - Magazin

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