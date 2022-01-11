Yasak Elma'nın Feyza'sı Ece Dizdar’ın Boyu Kaç Santim? Sevgilisi Serdar Orçin İle Boy Ve Kilolarını Abartılı Bulabilirsiniz?
Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Feyza karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan Ece Dizdar, şimdilerde televizyon izleyicisinin dikkatini çeken isimlerden biri haline geldi. Oyunculuk performansı ile dillerden düşmeyen Ece Dizdar ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde..
Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Feyza karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan Ece Dizdar, şimdilerde televizyon izleyicisinin dikkatini çeken isimlerden biri haline geldi. Oyunculuk performansı ile dillerden düşmeyen Ece Dizdar, boy uzunluğu ile herkesi şoke etmeyi de başardı! Peki, Yasak Elma'nın Feyza'sı Ece Dizdar’ın boyu kaç santim? Ece Dizdar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ece Dizdar sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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11 Oca 2022 - 15:36 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.