Yasak Elma'nın Feyza'sı Ece Dizdar’ın Boyu Kaç Santim? Sevgilisi Serdar Orçin İle Boy Ve Kilolarını Abartılı Bulabilirsiniz?

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Feyza karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan Ece Dizdar, şimdilerde televizyon izleyicisinin dikkatini çeken isimlerden biri haline geldi. Oyunculuk performansı ile dillerden düşmeyen Ece Dizdar, boy uzunluğu ile herkesi şoke etmeyi de başardı! Peki, Yasak Elma'nın Feyza'sı Ece Dizdar’ın boyu kaç santim? Ece Dizdar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ece Dizdar sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…



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