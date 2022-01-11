Balık Ayhan Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Balık Ayhan Kimdir, Aslen Nerelidir, Kilosu Kaç?
Yaptığı dizi ve film müzikleri ile tanınan isimlerden biri olan Balık Ayhan, şimdilerde sürdüğü yaşantı ile merak edilen isimlerden biri oluyor. Usta müziğinin yanı sıra kilosu ile de herkesi meraklandıran Balık Ayhan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Yaptığı dizi ve film müzikleri ile tanınan isimlerden biri olan Balık Ayhan, şimdilerde sürdüğü yaşantı ile merak edilen isimlerden biri oluyor. Usta müziğinin yanı sıra kilosu ile de herkesi meraklandıran Balık Ayhan, bakın kaç kiloya çıkmış bulunuyor! Peki, Balık Ayhan kaç yaşında? Balık Ayhan kimdir, aslen nerelidir, kilosu kaç? Balık Ayhan evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
11 Oca 2022 - 15:38 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.