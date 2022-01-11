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11 Oca 2022 - 15:38

Balık Ayhan Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Balık Ayhan Kimdir, Aslen Nerelidir, Kilosu Kaç?

Yaptığı dizi ve film müzikleri ile tanınan isimlerden biri olan Balık Ayhan, şimdilerde sürdüğü yaşantı ile merak edilen isimlerden biri oluyor. Usta müziğinin yanı sıra kilosu ile de herkesi meraklandıran Balık Ayhan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...