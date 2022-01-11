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11 Oca 2022 - 15:53

Yargı Dizisinde Beyin Patlatan Skandal Sahne! Ilgaz’ın Hayatı Avucuna Konuldu, Ceylin İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinde beyin patlatan skandal bir sahne yayınlandı. Ilgaz’ın hayatı avcunun içine konulurken; Ceylin için yaptığı o hamle ise dengeleri değiştirdi. Son bölümünde yaşanan o anlar ise seyirciden “Yok artık” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…