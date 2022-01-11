- 11 Oca 2022 - 16:12 G: 11 Oca 2022 - 16:15

Ankara’ya Kar Yağacak Mı? Ankara’ya Ne Zaman Kar Yağacak? Kaç Gün Sürecek…

Bir süredir Türkiye’nin doğusunu etkisi altına almış olan kar yağışı, şimdilerde yavaş yavaş İç Anadolu Bölgesi’ne doğru ilerliyor. İç Anadolu Bölgesi’nin tam ortasında yer alan Ankara’da yaşayan başkentliler ise, konuyla ilgili pek çok soruyu merak ediyor. Sizde Ankara'ya kar yağıp yağmayacağını merak ediyorsanız işte size detaylar...

Bir süredir Türkiye’nin doğusunu etkisi altına almış olan kar yağışı, şimdilerde yavaş yavaş İç Anadolu Bölgesi’ne doğru ilerliyor. İç Anadolu Bölgesi’nin tam ortasında yer alan Ankara’da yaşayan başkentliler ise, konuyla ilgili pek çok soruyu merak ediyor. Başkent Ankara’da kar yağıp, yağmayacağını merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili net bir bilgi alabilmek için yönünü Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne çevirmiş bulunuyor. Öte yandan Ankaralıların beklediği o açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde geliyor! Peki, Ankara’ya kar yağacak mı? Ankara’ya ne zaman kar yağacak? Ankara’da kar kaç gün sürecek? İşte, detaylar…

 


Detaylar diğer sayfada!

11 Oca 2022 - 16:12 - Yaşam

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