Ankara’da Hamsi Fiyatlarına Zam Geldi! Ankara Hamsi Balık Fiyatları 11 Ocak 2022 Ne Kadar?
Bir süredir zamlanması nedeniyle cep yakmaya başlamış olan balık fiyatları, yeni hafta ile birlikte yeniden belirlenmiş bulunuyor. Başkent Ankaralıların en çok tükettiği balık türlerinden biri olan hamsi ise, şimdilerde yeni fiyatı ile başkentlileri meraklandırıyor. Sizde Ankara'da satılan Hamsi balıklarının güncel fiyatını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bir süredir zamlanması nedeniyle cep yakmaya başlamış olan balık fiyatları, yeni hafta ile birlikte yeniden belirlenmiş bulunuyor. Başkent Ankaralıların en çok tükettiği balık türlerinden biri olan hamsi ise, şimdilerde yeni fiyatı ile başkentlileri meraklandırıyor. Öte yandan Ankaralıların merak ile araştırdığı hamsi fiyatları, 11 Ocak 2022 Salı günü itibariyle yeniden belirlenmiş bulunuyor. Peki, Ankara’da hamsi fiyatlarına zam mı geldi? Ankara hamsi balık fiyatları 11 Ocak 2022 ne kadar? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
11 Oca 2022 - 16:15 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.