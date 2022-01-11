- 11 Oca 2022 - 16:15 G: 11 Oca 2022 - 16:18

Ankara’da Hamsi Fiyatlarına Zam Geldi! Ankara Hamsi Balık Fiyatları 11 Ocak 2022 Ne Kadar?

Bir süredir zamlanması nedeniyle cep yakmaya başlamış olan balık fiyatları, yeni hafta ile birlikte yeniden belirlenmiş bulunuyor. Başkent Ankaralıların en çok tükettiği balık türlerinden biri olan hamsi ise, şimdilerde yeni fiyatı ile başkentlileri meraklandırıyor. Sizde Ankara'da satılan Hamsi balıklarının güncel fiyatını merak ediyorsanız işte size detaylar...

Bir süredir zamlanması nedeniyle cep yakmaya başlamış olan balık fiyatları, yeni hafta ile birlikte yeniden belirlenmiş bulunuyor. Başkent Ankaralıların en çok tükettiği balık türlerinden biri olan hamsi ise, şimdilerde yeni fiyatı ile başkentlileri meraklandırıyor. Öte yandan Ankaralıların merak ile araştırdığı hamsi fiyatları, 11 Ocak 2022 Salı günü itibariyle yeniden belirlenmiş bulunuyor. Peki, Ankara’da hamsi fiyatlarına zam mı geldi? Ankara hamsi balık fiyatları 11 Ocak 2022 ne kadar? İşte, detaylar…

 


Detaylar diğer sayfada!

11 Oca 2022 - 16:15 - Yaşam

# ANKARA REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Aktarma Ücretli Mi Oldu? Ankara'da Otobüslerle Gelip Metroya Binen Yolcular Ücret Mi Ödeyecek? İndirimli Aktarma Ne Kadar? mask
Ankara'da Aktarma Ücretli Mi Oldu? Ankara'da Otobüslerle Gelip Metroya Binen Yolcular Ücret Mi Ödeyecek? İndirimli Aktarma Ne Kadar?
Ankara Kahramankazan Pazar Yerleri 2022! Bugün Kahramankazan'da Nerede Pazar Var? İşte Kahramankazan Pazar Yerleri ve Günleri mask
Ankara Kahramankazan Pazar Yerleri 2022! Bugün Kahramankazan'da Nerede Pazar Var? İşte Kahramankazan Pazar Yerleri ve Günleri
Ankara Gölbaşı Pazar Yerleri 2022! Bugün Gölbaşı'nda Nerede Pazar Var? İşte Gölbaşı Pazar Yerleri Ve Günleri mask
Ankara Gölbaşı Pazar Yerleri 2022! Bugün Gölbaşı'nda Nerede Pazar Var? İşte Gölbaşı Pazar Yerleri Ve Günleri
Ankara Etimesgut Pazar Yerleri 2022! Bugün Etimesgut'ta Nerede Pazar Var? İşte Etimesgut Pazar Yerleri Ve Günleri mask
Ankara Etimesgut Pazar Yerleri 2022! Bugün Etimesgut'ta Nerede Pazar Var? İşte Etimesgut Pazar Yerleri Ve Günleri
Ankara Yenimahalle Pazar Yerleri 2022! Bugün Yenimahalle'de nerede pazar var? İşte Yenimahalle Pazar Yerleri ve Günleri mask
Ankara Yenimahalle Pazar Yerleri 2022! Bugün Yenimahalle'de nerede pazar var? İşte Yenimahalle Pazar Yerleri ve Günleri
Ankara City Gross Nerede? City Gross Ankara Kaçta Açılıyor, Kapanıyor? City Gross alkol Fiyatları 2022 mask
Ankara City Gross Nerede? City Gross Ankara Kaçta Açılıyor, Kapanıyor? City Gross alkol Fiyatları 2022
Ankara'da Ego Bilet Fiyatları 2022 Ne Kadar Oldu? Başkentte Ego Otobüs Bileti Kaç Lira Olduğu Merak Uyandırdı: Ankara Tam ve Öğrenci kartı kaç TL? mask
Ankara'da Ego Bilet Fiyatları 2022 Ne Kadar Oldu? Başkentte Ego Otobüs Bileti Kaç Lira Olduğu Merak Uyandırdı: Ankara Tam ve Öğrenci kartı kaç TL?
Ankara'da Yılbaşında Otobüs, Metro Ücretsiz Mi? 31 Aralık – 1 Ocak Toplu Taşıma Ücretsiz Oldu mu? mask
Ankara'da Yılbaşında Otobüs, Metro Ücretsiz Mi? 31 Aralık – 1 Ocak Toplu Taşıma Ücretsiz Oldu mu?
Ankara Ulucanlar İsmi Nereden Gelir? Ulucanlar İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ulucanlar Nerede, Nasıl Gidilir?  mask
Ankara Ulucanlar İsmi Nereden Gelir? Ulucanlar İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ulucanlar Nerede, Nasıl Gidilir? 
Ankara’da Bekçi Alımı Olacak Mı? Ankara’da Kaç Bekçi Alınacak, Kontenjan Kaç? Bekçi Alımı 2021 Ne Zaman Olacak, Şartları Nelerdir? mask
Ankara’da Bekçi Alımı Olacak Mı? Ankara’da Kaç Bekçi Alınacak, Kontenjan Kaç? Bekçi Alımı 2021 Ne Zaman Olacak, Şartları Nelerdir?
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara’ya Kar Yağacak Mı? Ankara’ya Ne Zaman Kar Yağacak? Kaç Gün Sürecek… mask
Ankara’ya Kar Yağacak Mı? Ankara’ya Ne Zaman Kar Yağacak? Kaç Gün Sürecek…
11 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
11 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 11 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 11 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
10 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
10 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 10 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 10 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara'da Aktarma Ücretli Mi Oldu? Ankara'da Otobüslerle Gelip Metroya Binen Yolcular Ücret Mi Ödeyecek? İndirimli Aktarma Ne Kadar? mask
Ankara'da Aktarma Ücretli Mi Oldu? Ankara'da Otobüslerle Gelip Metroya Binen Yolcular Ücret Mi Ödeyecek? İndirimli Aktarma Ne Kadar?
Ankara'da Zamlı Dolmuş Ücretleri 2022 Ne Kadar Oldu? Başkentte Dolmuş Ücretleri Kaç Lira? Ankara dolmuş fiyatları 2022 Öğrenci Kaç Tl Oldu? mask
Ankara'da Zamlı Dolmuş Ücretleri 2022 Ne Kadar Oldu? Başkentte Dolmuş Ücretleri Kaç Lira? Ankara dolmuş fiyatları 2022 Öğrenci Kaç Tl Oldu?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 8 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 8 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
7 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
7 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 7 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 7 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara’ya Kar Yağacak Mı? Ankara’ya Ne Zaman Kar Yağacak? Kaç Gün Sürecek… mask
Ankara’ya Kar Yağacak Mı? Ankara’ya Ne Zaman Kar Yağacak? Kaç Gün Sürecek…
Yargı Dizisinde Beyin Patlatan Skandal Sahne! Ilgaz’ın Hayatı Avucuna Konuldu, Ceylin İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık” mask
Yargı Dizisinde Beyin Patlatan Skandal Sahne! Ilgaz’ın Hayatı Avucuna Konuldu, Ceylin İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık”
Destan'ın Ulu Ece'si Deniz Barut Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Eşi Şafak Bakkalbaşıoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  mask
Destan'ın Ulu Ece'si Deniz Barut Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Eşi Şafak Bakkalbaşıoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 
Balık Ayhan Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Balık Ayhan Kimdir, Aslen Nerelidir, Kilosu Kaç? mask
Balık Ayhan Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Balık Ayhan Kimdir, Aslen Nerelidir, Kilosu Kaç?
Yasak Elma'nın Feyza'sı Ece Dizdar’ın Boyu Kaç Santim? Sevgilisi Serdar Orçin İle Boy Ve Kilolarını Abartılı Bulabilirsiniz? mask
Yasak Elma'nın Feyza'sı Ece Dizdar’ın Boyu Kaç Santim? Sevgilisi Serdar Orçin İle Boy Ve Kilolarını Abartılı Bulabilirsiniz?
Melike İpek Yalova’nın Boyu Kaç Santim? Görenler Şaştı Kaldı! Melike İpek Yalova’nın Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Boyu Kaç? mask
Melike İpek Yalova’nın Boyu Kaç Santim? Görenler Şaştı Kaldı! Melike İpek Yalova’nın Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Boyu Kaç?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status