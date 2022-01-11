Ankara’da Hamsi Fiyatlarına Zam Geldi! Ankara Hamsi Balık Fiyatları 11 Ocak 2022 Ne Kadar?

Bir süredir zamlanması nedeniyle cep yakmaya başlamış olan balık fiyatları, yeni hafta ile birlikte yeniden belirlenmiş bulunuyor. Başkent Ankaralıların en çok tükettiği balık türlerinden biri olan hamsi ise, şimdilerde yeni fiyatı ile başkentlileri meraklandırıyor. Öte yandan Ankaralıların merak ile araştırdığı hamsi fiyatları, 11 Ocak 2022 Salı günü itibariyle yeniden belirlenmiş bulunuyor. Peki, Ankara’da hamsi fiyatlarına zam mı geldi? Ankara hamsi balık fiyatları 11 Ocak 2022 ne kadar? İşte, detaylar…



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