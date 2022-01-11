Her gün başkentliler ile güncel balık fiyatlarını paylaşan Ankara Ulus Balık Hali, her zaman başkentte taze balığın ilk adresi oluyor. Uygun fiyat ve taze balık almak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği noktalardan biri olan Ankara Ulus Balık Hali, bugün itibariyle de güncel fiyatlarını belirlemiş ve başkentliler ile paylaşmış bulunuyor. Peki, Ankara'da günlük balık fiyatları ne kadar? Ankara toptancı hali balık fiyatları ne oldu? İşte Ankara Ulus hali balık fiyatları…



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