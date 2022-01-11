- 11 Oca 2022 - 16:22 G: 11 Oca 2022 - 16:26

Ankara Toplu Taşıma Ücretleri 2022 Ne Kadar? Ego Öğrenci Ne Kadar 2022? Ankara Öğrenci Kartı Ne Kadar?

Geçtiğimiz günlerde zam almış olan Ankara EGO otobüs fiyatları, yeniden belirlenmiş bulunuyor. Yeni fiyatlardan etkilenen EGO otobüsleri, öğrenci binişlerini de etkiliyor. Bu yüzden başkentte okuyan öğrenciler 2022 yılı Ankara toplu taşıma ücretlerini merak ediyor. Sizde Ego toplu taşıma ücretlerini merak ediyorsanız işte size detaylar...

Geçtiğimiz günlerde zam almış olan Ankara EGO otobüs fiyatları, yeniden belirlenmiş bulunuyor. Yeni fiyatlardan etkilenen EGO otobüsleri, öğrenci binişlerini de etkiliyor. Bu yüzden başkentte okuyan öğrenciler 2022 yılı Ankara toplu taşıma ücretlerini merak ediyor. Peki, Ankara toplu taşıma ücretleri 2022 ne kadar? Ego öğrenci ne kadar 2022? Ankara öğrenci kartı ne kadar? İşte, detaylar…

 

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11 Oca 2022 - 16:22 - Yaşam

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