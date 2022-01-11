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11 Oca 2022 - 16:31

Survivor Ayşe’nin Sevgilisi Ortaya Çıktı! Yan Yana Pozları Sosyal Medyayı Salladı! Poyraz’la Evleneceği Konuşuluyordu Ama Meğer O İsimle… Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel’in sevgilisi ortaya çıktı! Yan yana pozları sosyal medyayı sallayan Ayşe Yüksel ve o isim, gündeme bomba gibi düştü. Poyraz’la evleneceği konuşuluyordu ama…