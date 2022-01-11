11 Oca 2022 - 16:31 Güncelleme: 11 Oca 2022 - 16:45
Survivor Ayşe’nin Sevgilisi Ortaya Çıktı! Yan Yana Pozları Sosyal Medyayı Salladı! Poyraz’la Evleneceği Konuşuluyordu Ama Meğer O İsimle… Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel’in sevgilisi ortaya çıktı! Yan yana pozları sosyal medyayı sallayan Ayşe Yüksel ve o isim, gündeme bomba gibi düştü. Poyraz’la evleneceği konuşuluyordu ama…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında başarısıyla adını duyuran Ayşe Yüksel, adada Yiğit Poyraz’la aşk dedikodularına karışmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise ikilinin evlilik aşamasında olduğu iddia edilmişti ama Ayşe Yüksel…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.