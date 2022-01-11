Ünlü Şarkıcı Linet Erkek Mi, Cinsiyet Mi Değiştirdi? Asker Kaçağı Olduğunu İtiraf Etmişti! Linet Kaç Yaşında, Hiç Evlendi Mi?
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Linet, şimdilerde yaptığı açıklamalar ile herkesi şoke eden isimlerden biri oldu. Geçtiğimiz günlerde asker kaçağı olduğunu itiraf eden ünlü şarkıcı Linet ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Linet, şimdilerde yaptığı açıklamalar ile herkesi şoke eden isimlerden biri oldu. Geçtiğimiz günlerde asker kaçağı olduğunu itiraf eden ünlü şarkıcı Linet, hayranlarının ağzını adeta açık bıraktı. Bunun üzerine Linet’in hayranları, ünlü ismin cinsiyet değiştirip, değiştirmediğini merak etmeye başladı! Peki, ünlü şarkıcı Linet erkek mi, cinsiyet mi değiştirdi? Linet kaç yaşında, hiç evlendi mi? İşte, detaylar…
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11 Oca 2022 - 17:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.