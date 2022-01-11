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11 Oca 2022 - 17:04

Ünlü Şarkıcı Linet Erkek Mi, Cinsiyet Mi Değiştirdi? Asker Kaçağı Olduğunu İtiraf Etmişti! Linet Kaç Yaşında, Hiç Evlendi Mi?

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Linet, şimdilerde yaptığı açıklamalar ile herkesi şoke eden isimlerden biri oldu. Geçtiğimiz günlerde asker kaçağı olduğunu itiraf eden ünlü şarkıcı Linet ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...