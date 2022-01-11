Mert Fırat Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi İdil Fırat İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Mert Fırat, televizyon izleyicisinin en çok dikkat çektiği isimlerden biri olmayı her dönem başarıyor. Başarılı kariyerinin yanı sıra yakışıklılığı ile televizyon izleyicisinin gönlünü fethetmiş olan Mert Fırat ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Mert Fırat, televizyon izleyicisinin en çok dikkat çektiği isimlerden biri olmayı her dönem başarıyor. Başarılı kariyerinin yanı sıra yakışıklılığı ile televizyon izleyicisinin gönlünü fethetmiş olan Mert Fırat, şimdilerde yaşı ile herkesi şaşırtmayı başarıyor. Öte yandan Mert Fırat ile eşi İdil Fırat arasındaki yaş farkı herkesi şaşırtan başka bir detay oluyor! Peki, Mert Fırat kaç yaşında? Mert Fırat kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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11 Oca 2022 - 17:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.