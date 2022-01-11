Mert Fırat Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi İdil Fırat İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Mert Fırat, televizyon izleyicisinin en çok dikkat çektiği isimlerden biri olmayı her dönem başarıyor. Başarılı kariyerinin yanı sıra yakışıklılığı ile televizyon izleyicisinin gönlünü fethetmiş olan Mert Fırat, şimdilerde yaşı ile herkesi şaşırtmayı başarıyor. Öte yandan Mert Fırat ile eşi İdil Fırat arasındaki yaş farkı herkesi şaşırtan başka bir detay oluyor! Peki, Mert Fırat kaç yaşında? Mert Fırat kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…



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