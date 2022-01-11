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11 Oca 2022 - 17:32

Survivor'da O İsim Koronavirüse Yakalandı! Acun Ilıcalı’nın Eli Ayağına Dolandı, Görenler Delirdi! Onun Yerine Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Çekimler İptal!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un bu yıl All Star olacağı açıklanmıştı. All Star kadrosu ise kısa bir süre önce Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Şimdi ise o yarışmacının koronavirüse yakalandığı ve Acun Ilıcalı’nın elinin ayağına dolandığı gündeme bomba gibi düştü. Koronavirüse yakalanan ismin yerine gelecek isim ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…