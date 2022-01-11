Survivor'da O İsim Koronavirüse Yakalandı! Acun Ilıcalı’nın Eli Ayağına Dolandı, Görenler Delirdi! Onun Yerine Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Çekimler İptal!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un bu yıl All Star olacağı açıklanmıştı. All Star kadrosu ise kısa bir süre önce Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Şimdi ise o yarışmacının koronavirüse yakalandığı ve Acun Ilıcalı’nın elinin ayağına dolandığı gündeme bomba gibi düştü. Koronavirüse yakalanan ismin yerine gelecek isim ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının yeni bölümlerinin başlamasına ise birkaç gün kalmıştı. 15 Ocak tarihinde ekranlara gelecek olan Survivor All Star yarışmasında koronavirüs şoku yaşandı! İşte koronavirüse yakalanan o isim ve yerine gelecek bomba kişi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.