- 27 Oca 2022 - 00:06

Yalnız Kurt Cihan Ünal Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Damla Colbay İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Şimdilerde Yalnız Kurt isimli dizi ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Cihan Ünal, uzun bir aranın ardından ekranlara yeniden dönme kararı aldı. Türk sinema ve televizyon tarihinin usta isimlerinden biri olan ve pek çok oyuncu yetiştirmiş olan Cihan Ünal ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Şimdilerde Yalnız Kurt isimli dizi ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Cihan Ünal, uzun bir aranın ardından ekranlara yeniden dönme kararı aldı. Türk sinema ve televizyon tarihinin usta isimlerinden biri olan ve pek çok oyuncu yetiştirmiş olan Cihan Ünal, şimdilerde televizyon izleyicisinin merak ettiği isimlerden biri oldu. Öte yandan ünlü oyuncunun yaşını duyanlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Peki, Cihan Ünal kaç yaşında? Cihan Ünal kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…

Detaylar diğer sayfada!

27 Oca 2022 - 00:06 - Magazin

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