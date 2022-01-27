Yalnız Kurt Cihan Ünal Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Damla Colbay İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Şimdilerde Yalnız Kurt isimli dizi ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Cihan Ünal, uzun bir aranın ardından ekranlara yeniden dönme kararı aldı. Türk sinema ve televizyon tarihinin usta isimlerinden biri olan ve pek çok oyuncu yetiştirmiş olan Cihan Ünal ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Şimdilerde Yalnız Kurt isimli dizi ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Cihan Ünal, uzun bir aranın ardından ekranlara yeniden dönme kararı aldı. Türk sinema ve televizyon tarihinin usta isimlerinden biri olan ve pek çok oyuncu yetiştirmiş olan Cihan Ünal, şimdilerde televizyon izleyicisinin merak ettiği isimlerden biri oldu. Öte yandan ünlü oyuncunun yaşını duyanlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Peki, Cihan Ünal kaç yaşında? Cihan Ünal kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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27 Oca 2022 - 00:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.