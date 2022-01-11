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11 Oca 2022 - 23:18

Alişan’dan Boşanma Açıklaması! Son Noktayı Koydu, Üçüncü Çocuk Ortalığı Karıştırdı! Meğer Buse Varol... “Yok Artık”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’dan boşanma açıklaması geldi! Son noktayı koyan Alişan, üçüncü çocuk için açıklamada bulundu! Buse Varol’un istediği ortaya çıkarken; görenler ise bu duruma “Yok artık” yorumlarında bulundu. Peki, neler oluyor?