Alişan’dan Boşanma Açıklaması! Son Noktayı Koydu, Üçüncü Çocuk Ortalığı Karıştırdı! Meğer Buse Varol... “Yok Artık”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’dan boşanma açıklaması geldi! Son noktayı koyan Alişan, üçüncü çocuk için açıklamada bulundu! Buse Varol’un istediği ortaya çıkarken; görenler ise bu duruma “Yok artık” yorumlarında bulundu. Peki, neler oluyor?
Geçtiğimiz günlerde ikilinin fikir çatışmaları yaşadığı için boşanacağı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Buse Varol ise bu iddialarına gerçek olmadığını dile getiren bir açıklamada bulunmuştu. Şimdi ise Alişan, Söylemezsem Olmaz programına katılarak skandal açıklamalara yer verdi İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.