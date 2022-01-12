ASKİ Ankara Su Kesintileri: 12 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 12 Ocak 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Bir süredir Ankara’nın çeşitli bölgesinde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları, bugün de sürüyor. Bu çalışmalar esnasında su kesintilerinin yaşanabileceğini düşünen başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına yanıt alabilmek adına yönünü ASKİ’ye dönüyor. Peki, ASKİ 12 Ocak Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 12 Ocak Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…



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