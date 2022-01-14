- 14 Oca 2022 - 00:22

Masterchef Sergen’den Son Paylaşım Şoka Soktu! Sokaklarda Yattığını Duyunca; Mehmet Şef Elinden Tutmuştu! Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri Masterchef’te adını duyuran Sergen Özen’den veda paylaşımı geldi. Masterchef yarışmasında “Şefim bu meslek için çok şey yaptım! Sokaklarda bile kaldım” yorumunda bulunan Sergen Özen’in elinden ise Mehmet Şef tuttuğu iddia edilmişti. Şimdi ise öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler şok oldu.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında Sergen Özen’in vedası yürekleri sızlatmıştı. 6 aydır ekranlarda olan Sergen Özen’in yarışma sonrasında ise Mehmet Şefle ortak olduğu ve İstanbul’da köfteci dükkanı açtığı iddia edilmişti. Şimdi ise Masterchef Sergen…

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14 Oca 2022 - 00:22 Ankara- Yaşam

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