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14 Oca 2022 - 00:22

Masterchef Sergen’den Son Paylaşım Şoka Soktu! Sokaklarda Yattığını Duyunca; Mehmet Şef Elinden Tutmuştu! Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri Masterchef’te adını duyuran Sergen Özen’den veda paylaşımı geldi. Masterchef yarışmasında “Şefim bu meslek için çok şey yaptım! Sokaklarda bile kaldım” yorumunda bulunan Sergen Özen’in elinden ise Mehmet Şef tuttuğu iddia edilmişti. Şimdi ise öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler şok oldu.