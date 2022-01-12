- 12 Oca 2022 - 09:56 G: 12 Oca 2022 - 10:00

Acun Ilıcalı’dan Survivor All Star Kararı! Yarışmacıları Tek Tek Paylaştı, Görenler Delirdi! O İsim Yarışmaya Başlamadan Veda Etti! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri Survivor All Star’ın başlamasına sayılı günler kaldı. Acun Ilıcalı ise Survivor All Star için verdiği kararla birlikte tüm yarışmacıları paylaştı. Yarışmanın kadrosunda olan ama videoda görünmeyen o ismin ise veda ettiğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelecek olan Survivor All Star’ın 15 Ocak Cumartesi günü ekranlara geleceği biliniyordu. Acun Ilıcalı ise Survivor All Star yarışmacılarının birlikte olduğu videoyu yayınladı ama Gönüllüler takımında bir ismin olmaması dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 Oca 2022 - 09:56 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor'da O İsim Koronavirüse Yakalandı! Acun Ilıcalı’nın Eli Ayağına Dolandı, Görenler Delirdi! Onun Yerine Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Çekimler İptal! mask
Survivor'da O İsim Koronavirüse Yakalandı! Acun Ilıcalı’nın Eli Ayağına Dolandı, Görenler Delirdi! Onun Yerine Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Çekimler İptal!
Survivor Batuhan’ın Sevgilisi Ortaya Çıktı! Ne Kalaycıoğlu, Ne Çalışkan! Her Şeyi Tek Tek Açıkladı, Ağızları Açık Bıraktı! Meğer Onunla… mask
Survivor Batuhan’ın Sevgilisi Ortaya Çıktı! Ne Kalaycıoğlu, Ne Çalışkan! Her Şeyi Tek Tek Açıkladı, Ağızları Açık Bıraktı! Meğer Onunla…
Survivor Batuhan’dan Acı Veren Şok Haber! Öyle Bir Şey Yaşamış Ki, Söylerken Boğazı Düğümlendi! Görenlerin Gözlerinden Yaşlar Dökülüyor! Meğer… mask
Survivor Batuhan’dan Acı Veren Şok Haber! Öyle Bir Şey Yaşamış Ki, Söylerken Boğazı Düğümlendi! Görenlerin Gözlerinden Yaşlar Dökülüyor! Meğer…
Survivor Evrim Keklik Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Berna Keklikler İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Survivor Evrim Keklik Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Berna Keklikler İle Yaşları Dikkat Çekti
Survivor Hikmet Tuğsuz Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Ardahan Uzkanbaş İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Survivor Hikmet Tuğsuz Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Ardahan Uzkanbaş İle Yaşları Dikkat Çekti
Survivor Ardahan Uzkanbaş Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Ardahan Uzkanbaş’ın Memleketi… mask
Survivor Ardahan Uzkanbaş Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Ardahan Uzkanbaş’ın Memleketi…
Survivor Ardahan Uzkanbaş Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Berkan Karabulutile Yaşları Dikkat Çekti mask
Survivor Ardahan Uzkanbaş Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Berkan Karabulutile Yaşları Dikkat Çekti
Survivor Hikmet Tuğsuz Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Hikmet Tuğsuz’ın Memleketi… mask
Survivor Hikmet Tuğsuz Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Hikmet Tuğsuz’ın Memleketi…
Survivor Panorama Ekstra Yorumcuları Kim Merak Uyandırdı! Koltuklar Öyle İsimlerle Dolacak Ki, Sinir Krizleri Yaşanacak! Acun Ilıcalı O İsimler... İfşa mask
Survivor Panorama Ekstra Yorumcuları Kim Merak Uyandırdı! Koltuklar Öyle İsimlerle Dolacak Ki, Sinir Krizleri Yaşanacak! Acun Ilıcalı O İsimler... İfşa
Survivor All Star Daha Başlamadan Çok Büyük Kaos! Acun Dondu Kaldı... Yarışmacılar Terör Estirdi, Adaya Girmeden Deprem Yarattılar! Neler Oluyor? mask
Survivor All Star Daha Başlamadan Çok Büyük Kaos! Acun Dondu Kaldı... Yarışmacılar Terör Estirdi, Adaya Girmeden Deprem Yarattılar! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Masterchef Sergen’den Veda Paylaşımı! Sokaklarda Yattığını Duyunca; Mehmet Şef Elinden Tutmuştu! Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Masterchef Sergen’den Veda Paylaşımı! Sokaklarda Yattığını Duyunca; Mehmet Şef Elinden Tutmuştu! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
12 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
12 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 12 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 12 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Serpil Çakmaklı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! 17 Yaşında Aşk Yaşadığını Söyleyen Nihat Doğan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Serpil Çakmaklı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! 17 Yaşında Aşk Yaşadığını Söyleyen Nihat Doğan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Ankara’da Hangi Hastanede Cildiye Var? Ankara Şehir Hastanesi Dermatoloji Bölümü Nerede? Ankara'da En İyi Cildiye Doktoru Kimdir? mask
Ankara’da Hangi Hastanede Cildiye Var? Ankara Şehir Hastanesi Dermatoloji Bölümü Nerede? Ankara'da En İyi Cildiye Doktoru Kimdir?
Nihat Doğan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sisi Seyhan Soylu ile Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Nihat Doğan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sisi Seyhan Soylu ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status