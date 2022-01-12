Acun Ilıcalı’dan Survivor All Star Kararı! Yarışmacıları Tek Tek Paylaştı, Görenler Delirdi! O İsim Yarışmaya Başlamadan Veda Etti! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri Survivor All Star’ın başlamasına sayılı günler kaldı. Acun Ilıcalı ise Survivor All Star için verdiği kararla birlikte tüm yarışmacıları paylaştı. Yarışmanın kadrosunda olan ama videoda görünmeyen o ismin ise veda ettiğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelecek olan Survivor All Star’ın 15 Ocak Cumartesi günü ekranlara geleceği biliniyordu. Acun Ilıcalı ise Survivor All Star yarışmacılarının birlikte olduğu videoyu yayınladı ama Gönüllüler takımında bir ismin olmaması dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.