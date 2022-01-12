Anasayfa/

Foto Galeri/

12 Oca 2022 - 09:56

Acun Ilıcalı’dan Survivor All Star Kararı! Yarışmacıları Tek Tek Paylaştı, Görenler Delirdi! O İsim Yarışmaya Başlamadan Veda Etti! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri Survivor All Star’ın başlamasına sayılı günler kaldı. Acun Ilıcalı ise Survivor All Star için verdiği kararla birlikte tüm yarışmacıları paylaştı. Yarışmanın kadrosunda olan ama videoda görünmeyen o ismin ise veda ettiğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Peki, neler oluyor?