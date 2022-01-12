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12 Oca 2022 - 10:52

Hande Erçel’den Skandal Sağlık Açıklaması! Günlerce Evinden Dışarı Adım Atmamıştı, Süreci Açıkladı! Meğer Öyle Bir Atlatmış Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den skandal sağlık açıklaması resmen geldi. Günlerce evinden çıkmayan başarılı oyuncu koronavirüs sürecini tek tek anlattı. Muhabirlerin sorularına kaçamak cevaplar veren ismin sevgilisi Kerem Bürsin’in ise…