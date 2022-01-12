12 Oca 2022 - 10:52 Güncelleme: 12 Oca 2022 - 11:11
Hande Erçel’den Skandal Sağlık Açıklaması! Günlerce Evinden Dışarı Adım Atmamıştı, Süreci Açıkladı! Meğer Öyle Bir Atlatmış Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den skandal sağlık açıklaması resmen geldi. Günlerce evinden çıkmayan başarılı oyuncu koronavirüs sürecini tek tek anlattı. Muhabirlerin sorularına kaçamak cevaplar veren ismin sevgilisi Kerem Bürsin’in ise…
Sen Çal Kapımı dizisinde ününe ün katan güzel oyuncu, sevgilisi Kerem Bürsin’le birlikte geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı. Peki, Hande Erçel süreci nasıl atlattı?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
# Hande Erçel, hande erçel kimdir, hande erçel magazin, hande erçel haberleri, hande erçel oynadığı diziler, hande erçel kaç yaşında, hande erçel sosyal medya, kerem bürsin hande erçel, kerem bürsin sosyal medya, kerem bürsin ınstagram, hande erçel paylaşımları, hande kerem, hande erçel ınstagram, Kerem Bürsin, kerem bürsin kimdir, hande erçel ve kerem bürsin paylaşımları, hande erçel son dakika, Hande Erçel ve Kerem Bürsin sevgili mi, sen çal kapımı dizisi, kerem bürsin serkan, hande erçel eda
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.