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12 Oca 2022 - 11:25

Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Doktor Hülya Alev Alev Yaktı! Önce İncecik Belini Kanıtlamıştı, Şimdi Deri Taytıyla… “Yenge Kendine Gel!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin’in sevgilisi Doktor Hülya alev alev yaktı. Kısa bir süre önce spor salonundan incecik belini ve fiziğini gösteren Doktor Hülya, şimdi ise deri taytıyla gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi ise Doktor Hülya’nın bu paylaşımına “Yenge kendine gel” yorumlarını aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…