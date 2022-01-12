Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Doktor Hülya Alev Alev Yaktı! Önce İncecik Belini Kanıtlamıştı, Şimdi Deri Taytıyla… “Yenge Kendine Gel!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin’in sevgilisi Doktor Hülya alev alev yaktı. Kısa bir süre önce spor salonundan incecik belini ve fiziğini gösteren Doktor Hülya, şimdi ise deri taytıyla gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi ise Doktor Hülya’nın bu paylaşımına “Yenge kendine gel” yorumlarını aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmada son üçe katılan Hasan Biltekin’in sık sık sevgilisi araştırma konusu oluyordu. Yarışmada sevgilisiyle evleneceğini duyuran Hasan Biltekin, Doktor Hülya’nın da ünlü olmasına dolaylı yoldan etkili olmuştu. Güzelliğiyle gündemden düşmeyen Doktor Hülya ise deri taytıyla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.