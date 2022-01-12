Sadakatsiz Dizisi Bitti Mi, Final Mi Yaptı? Sadakatsiz 46. Bölüm Ne Zaman Başlıyor? İşte Sadakatsiz Yeni Yayın Tarihi...

Bir süredir Kanal D ekranlarındaki yerini almayan Sadakatsiz dizisi, şimdilerde sadık seyirci kitlesini bir hayli endişelendiriyor. Sevilen hikayesi ve entrikalı olay örgüsü ile iki sezondur ekranların vazgeçilmez dizisi haline gelmiş olan Sadakatsiz, en son 45. bölümünü yayınlamış bulunuyor. İki sezondur Sadakatsiz dizisini deyim yerindeyse nefes almadan takip eden seyircisi, şimdilerde dizinin 46. bölümünün ne zaman ekranlara geleceğini merak etmeye başlıyor. Peki, Sadakatsiz dizisi bitti mi, final mi yaptı? Sadakatsiz 46. bölüm ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…