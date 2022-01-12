Sadakatsiz Dizisi Bitti Mi, Final Mi Yaptı? Sadakatsiz 46. Bölüm Ne Zaman Başlıyor? İşte Sadakatsiz Yeni Yayın Tarihi...
Bir süredir Kanal D ekranlarındaki yerini almayan Sadakatsiz dizisi, şimdilerde sadık seyirci kitlesini bir hayli endişelendiriyor. Sevilen hikayesi ve entrikalı olay örgüsü ile iki sezondur ekranların vazgeçilmez dizisi haline gelmiş olan Sadakatsiz, en son 45. bölümünü yayınlamış bulunuyor. Sizde Sadakatsiz dizisinin neden ekranlara gelmediğini merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bir süredir Kanal D ekranlarındaki yerini almayan Sadakatsiz dizisi, şimdilerde sadık seyirci kitlesini bir hayli endişelendiriyor. Sevilen hikayesi ve entrikalı olay örgüsü ile iki sezondur ekranların vazgeçilmez dizisi haline gelmiş olan Sadakatsiz, en son 45. bölümünü yayınlamış bulunuyor. İki sezondur Sadakatsiz dizisini deyim yerindeyse nefes almadan takip eden seyircisi, şimdilerde dizinin 46. bölümünün ne zaman ekranlara geleceğini merak etmeye başlıyor. Peki, Sadakatsiz dizisi bitti mi, final mi yaptı? Sadakatsiz 46. bölüm ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…
12 Oca 2022 - 13:10 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.