- 14 Oca 2022 - 00:20

Volkswagen Passat Üretimi Durdu Mu Merak Uyandırdı? Volkswagen Passat Satıştan Kalkıyor Mu?

Bir süredir otomobil tutkunlarının merak ettiği konulardan biri olan Passat üretiminin devam edip etmeyeceği hakkındaki soru geçtiğimiz günlerde yanıt bulmuş bulunuyor. AutoCar'ın raporu doğrultusunda Volkswagen’in dört kapılı sedan modeli olan Passat ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...

Bir süredir otomobil tutkunlarının merak ettiği konulardan biri olan Passat üretiminin devam edip etmeyeceği hakkındaki soru geçtiğimiz günlerde yanıt bulmuş bulunuyor. AutoCar'ın raporu doğrultusunda Volkswagen’in dört kapılı sedan modeli olan Passat’ın üretimi ile ilgili son gelişmelerin ortaya çıktığı o rapor ile birlikte Amerika’dan sonra Avrupa vatandaşlarının da beklediği cevap geliyor. Peki, Passat üretimi durdu mu? Volkswagen Passat satıştan kalkıyor mu? İşte, detaylar…


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14 Oca 2022 - 00:20 - Yaşam

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