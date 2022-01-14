Volkswagen Passat Üretimi Durdu Mu Merak Uyandırdı? Volkswagen Passat Satıştan Kalkıyor Mu?
Bir süredir otomobil tutkunlarının merak ettiği konulardan biri olan Passat üretiminin devam edip etmeyeceği hakkındaki soru geçtiğimiz günlerde yanıt bulmuş bulunuyor. AutoCar'ın raporu doğrultusunda Volkswagen’in dört kapılı sedan modeli olan Passat ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Bir süredir otomobil tutkunlarının merak ettiği konulardan biri olan Passat üretiminin devam edip etmeyeceği hakkındaki soru geçtiğimiz günlerde yanıt bulmuş bulunuyor. AutoCar'ın raporu doğrultusunda Volkswagen’in dört kapılı sedan modeli olan Passat’ın üretimi ile ilgili son gelişmelerin ortaya çıktığı o rapor ile birlikte Amerika’dan sonra Avrupa vatandaşlarının da beklediği cevap geliyor. Peki, Passat üretimi durdu mu? Volkswagen Passat satıştan kalkıyor mu? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
14 Oca 2022 - 00:20 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.