Tarım Kredi Marketten İndirim Üzerine İndirim! Sadece 10 Liraya Binlerce Ürünü Satmaya Başladı! Yağ, Un, Şeker, Pirinç... Yok Pahasına Satılıyor!
Bir süredir vatandaşların en çok talep gösterdiği marketlerden biri olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, zincir marketlerin furyasına uydu. İki haftadır kampanyalı ürün günü belirleyen Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, çarşamba günleri indirimli ürünlerini tüketiciler ile buluşturmaya başladı. Sizde Tarım Kredi Marketlerinde yer alan Kampanya Kataloğunu ve detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bir süredir vatandaşların en çok talep gösterdiği marketlerden biri olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, zincir marketlerin furyasına uydu. İki haftadır kampanyalı ürün günü belirleyen Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, çarşamba günleri indirimli ürünlerini tüketiciler ile buluşturmaya başladı. Öte yandan 12 Ocak 2022 Çarşamba günü kataloğunu yayınlayan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, pek çok üründe indirime gittiğini duyurdu. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki kampanyanlar neler? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde hangi ürünler ucuz? İşte, Tarım Kredi Market 12 Ocak 2022 kampanya kataloğu çarşamba fiyat listesi…
Detaylar diğer sayfada!
12 Oca 2022 - 12:04 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.