- 12 Oca 2022 - 13:54 G: 12 Oca 2022 - 13:55

Survivor Nisa Bölükbaşı Kadrodan Çıkarıldı Mı? Sağlık Durumu Şok Etti! Dominik’e Adım Atar Atmaz, Hayranlarına Acı Haber Geldi! Meğer…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star yakın zamanda başlayacaktı. Survivor All Star kadrosunun Dominik’e gelmesiyle birlikte Nisa Bölükbaşı’ndan ise acı haber geldi. Dominik’e adım atar atmaz birlikte koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Hayranlarına kötü habere veren Nisa Bölükbaşı’nın sağlık durumu ise…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının başlamasına ise sayılı günler kalmıştı. 15 Ocak günü ekranlara gelecek olan Survivor All Star’da yarışmacılar ise Dominik adasına dün itibariyle indi. İlk oyunu oynayacak olan yarışmacıları ise Acun Ilıcalı canlı yayın yaparak göstermişti. Adada bulunmayan Nisa Bölükbaşı’nın ise sağlık durumu gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Oca 2022 - 13:54 Ankara- Yaşam

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