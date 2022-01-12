Survivor Nisa Bölükbaşı Kadrodan Çıkarıldı Mı? Sağlık Durumu Şok Etti! Dominik’e Adım Atar Atmaz, Hayranlarına Acı Haber Geldi! Meğer…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının başlamasına ise sayılı günler kalmıştı. 15 Ocak günü ekranlara gelecek olan Survivor All Star’da yarışmacılar ise Dominik adasına dün itibariyle indi. İlk oyunu oynayacak olan yarışmacıları ise Acun Ilıcalı canlı yayın yaparak göstermişti. Adada bulunmayan Nisa Bölükbaşı’nın ise sağlık durumu gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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