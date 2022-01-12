Survivor Nisa Bölükbaşı Kadrodan Çıkarıldı Mı? Sağlık Durumu Şok Etti! Dominik’e Adım Atar Atmaz, Hayranlarına Acı Haber Geldi! Meğer…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star yakın zamanda başlayacaktı. Survivor All Star kadrosunun Dominik’e gelmesiyle birlikte Nisa Bölükbaşı’ndan ise acı haber geldi. Dominik’e adım atar atmaz birlikte koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Hayranlarına kötü habere veren Nisa Bölükbaşı’nın sağlık durumu ise…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının başlamasına ise sayılı günler kalmıştı. 15 Ocak günü ekranlara gelecek olan Survivor All Star’da yarışmacılar ise Dominik adasına dün itibariyle indi. İlk oyunu oynayacak olan yarışmacıları ise Acun Ilıcalı canlı yayın yaparak göstermişti. Adada bulunmayan Nisa Bölükbaşı’nın ise sağlık durumu gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.