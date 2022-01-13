Masterchef Emre’nin Neden Boşandığı Gün Yüzüne Çıktı! Sözleriyle Ortalığı İnletti, Gören Duyan Hüngür Hüngür Ağladı! Meğer 18 Yaşındayken…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını kalplere kazıyan Emre Büber, neden boşandığını dile getirdi! Sözleriyle ortalığı inleten başarılı isim hayranlarını ise hüngür hüngür ağlattı. Yarışmadan ayrılır ayrılmaz oğlunun yanına koşan Emre Büber’in boşanma sebebi ise ağızları açık bıraktı! Meğer 18 yaşındayken…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından elenen isim olunca kaos çıkaran Emre Büber, günlerce konuşulmuştu. Dikkatleri üzerine çeken Emre Büber’in bile bile yarışmadan çekilmesine ise ilk tepki Somer Şeften gelmişti. Somer Şef, Emre Büber’in bile isteye yarışmadan çekilmesine karşın; “Sen bunu yapacak birisi değildin! Neden böyle yaptın” yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise Emre Büber’in neden eşiyle boşandığı ortaya çıktı!
Devamı Şimdi Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.